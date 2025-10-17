Copeco extiende Alerta Roja para cuatro municipios, Amarilla a nueve departamentos y Verde a otros tres

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió este mediodía la Alerta Roja para cuatro municipios del país, ante el riesgo inminente de inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos Choluteca y Goascorán.

Las alertas se mantendrán por un periodo de 24 horas a partir de la una de la tarde de este viernes 17 de octubre, informó Copeco.

Los municipios en Alerta Roja son el Distrito Central (Francisco Morazán), Choluteca y Marcovia (Choluteca), así como Alianza (Valle).

Asimismo se extendió la Alerta Amarilla para los departamentos de Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso, el resto de Francisco Morazán, Choluteca y Valle.

De igual manera se mantiene la Alerta Verde para Copán, Santa Bárbara y Olancho e incluye a los municipios aledaños al río Ulúa entre ellos: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; Santa Rita, El Negrito y El Progreso en Yoro, hasta el ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), una vaguada en superficie, sumada a la convergencia de viento y humedad provenientes del océano Pacífico y del mar Caribe, seguirá provocando lluvias y chubascos de leves a moderados, acompañados de tormentas eléctricas sobre las regiones suroccidental, sur, central y suroriental del país.

Recomendaciones de prevención:

• A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

• Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias.

• Ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

• Se solicita a la población extremar las precauciones ante la presencia de cunetas y tragantes que puedan generar fuertes corrientes debido a las lluvias constantes.