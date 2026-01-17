Copeco emite Alerta Verde para siete departamentos del país

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencia (Copeco), informó que a partir del lunes a las 5:00 de la mañana siete departamento del norte del país estarán en Alerta Verde durante 72 horas, es decir, tres días ante las lluvias que dejará una masa de aire frío que ingresará al país.

La masa de aire causará un alto oleaje en el litoral Caribe. Los departamentos en el nivel de alerta incluye a Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.

De acuerdo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la masa de aire frío ingresará al territorio nacional la tarde de mañana domingo 18 de enero, produciendo vientos frescos del norte y noreste, cielo nublado, descenso de temperatura ambiente y precipitaciones intermitentes, de moderadas a fuertes, en las regiones noroccidental y norte.

El fenómeno climatológico dejará acumulados diarios que podrían superar los 100 a 120 milímetros en sectores urbanos de la costa norte del país y superiores a 150 mm en zonas montañosas de la región norte, especialmente sobre la Sierra de Omoa y Sierra Nombre de Dios.

Para el resto del occidente y algunas áreas del centro y oriente del país se esperan precipitaciones dispersas y descenso leve de la temperatura ambiente. Asimismo, sobre las planicies del sur se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 30 a 50 kilómetros por hora.

También se advierte un alto oleaje en el mar Caribe de 3 a 5 pies a partir del lunes 19, con máximos hasta de 8 pies el martes 20 de enero al norte de las Islas de la Bahía.

“Las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas en la región norte y elevar los niveles de los ríos y quebradas que desembocan en el mar Caribe (principalmente los ríos de corto recorrido en Atlántida, Santa Bárbara, Cortés, Colón y Yoro)”, alertó Copeco.

Ante estas proyecciones, Copeco recomienda a las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenaza, tomar las medidas preventivas y si es posible la evacuación a lugares seguros.

Asimismo pide que eviten cruzar ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias.

Ante la presencia de vientos racheados, solicita asegurar los techos de su vivienda, limpiar canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

“Copeco sugiere a la Dirección de la Marina Mercante, que mediante sus protocolos restrinja la navegación de embarcaciones de mediano y pequeño calado en el Caribe hondureño los días lunes y martes”, cita el comunicado. VC