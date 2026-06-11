Copeco emite Alerta Verde para línea costera del Litoral Caribe y 11 departamentos

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), emitió este jueves Alerta Verde para la línea costera del Litoral Caribe y el departamento de Islas de la Bahía por oleaje alterado.

También extendió la Alerta Verde en los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle.

Dicha alerta estará vigente por un periodo de 24 horas a partir de la 1:00 de la tarde de hoy jueves 11 de junio.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), los remanentes de Cristina continúan afectando el territorio centroamericano generando lluvias en el suroriente, oriente y occidente del territorio nacional.

-El oleaje que se experimente en el Caribe es producto del viento sostenido del sureste y este que sopla desde el mar Caribe hasta la península de Yucatán.

Recomendaciones de prevención:

• No cruzar ríos, quebradas o vados crecidos.

• Mantener vigilancia permanente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

• Asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

• Extremar precauciones en actividades marítimas y de pesca artesanal en el Golfo de Fonseca.

• Vigilar el comportamiento del mar durante la marea alta que hoy será entre las 10 y las 11 de la noche.

• Restringir la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado.

• Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de Copeco y de las autoridades locales. (RO)