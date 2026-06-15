Copeco emite Alerta Verde para la línea costera del Golfo de Fonseca

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), emitió Alerta Verde para la línea costera del Golfo de Fonseca debido al oleaje de altura considerable, por un período de 48 horas, a partir de las 2:00 de la tarde este lunes 15 de junio de 2026.

A través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), se informó a la población hondureña que vive y se desplaza por las costas del Golfo de Fonseca que, a partir de hoy por la tarde, se espera que el oleaje alcance entre tres y cuatro pies y que el tiempo de arribo entre olas sea superior a los 15 segundos.

Para mañana martes, se prevé que el período sea superior a los 18 segundos, lo que generará un fuerte rompimiento de las olas sobre la costa, alertó Copeco.

Asimismo, debido a que la Luna se encuentra en fase de Luna Nueva y en perigeo, se estarán produciendo mareas vivas, lo que podría provocar que el mar se acerque considerablemente a la infraestructura cercana a la playa, con riesgo de intrusión de agua en las champas desde la tarde de hoy hasta la tarde del miércoles, durante los períodos de pleamar (marea alta).

Las horas de pleamar y bajamar se muestran en la siguiente tabla:

Recomendaciones de prevención:

Evitar ingresar al mar durante los períodos de mayor oleaje, especialmente después de las 2:00 de la tarde de hoy lunes y hasta el día miércoles.

Extremar las precauciones en actividades de pesca artesanal y navegación de embarcaciones pequeñas en el Golfo de Fonseca.

No permanecer ni instalar estructuras temporales demasiado cerca de la línea de costa, debido al riesgo de intrusión del mar durante los períodos de pleamar.

Mantener una vigilancia constante sobre niños y adultos mayores que permanezcan en zonas de playa.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales de Copeco y atender las recomendaciones de las autoridades locales. (RO)