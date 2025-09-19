COPECO emite alerta roja para municipios aledaños al río Ulúa

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) declaró este jueves alerta roja para varios municipios ubicados en las riberas del río Ulúa, debido a las intensas lluvias que se registran en gran parte del país.

La medida abarca los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; así como El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, y Alianza en Valle.

De igual forma, COPECO estableció alerta amarilla para los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Comayagua, Intibucá, Valle, Choluteca y el Distrito Central en Francisco Morazán.

Además, se mantiene alerta verde en los departamentos de La Paz y Francisco Morazán por un período de 12 horas, a partir de las 6:00 p.m. de este jueves 18 de septiembre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la presencia de una vaguada sobre el territorio nacional provocará abundante nubosidad, lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones Sur, Suroccidente, Occidente y Centro.

Recomendaciones

COPECO pidió a las autoridades municipales, CODEM y CODELES mantener constante vigilancia ante posibles amenazas, especialmente en comunidades vulnerables.

Asimismo, instó a la población que reside en zonas cercanas a ríos, quebradas y laderas a tomar medidas preventivas y evitar cruzar vados o cauces crecidos para reducir riesgos de deslizamientos, derrumbes, hundimientos e inundaciones.LB