Copeco emite Alerta Roja para la capital hondureña por 24 horas

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) subió a Alerta Roja el municipio del Distrito Central, capital hondureña, por un período de 24 horas.

Mientras, que la Alerta Amarilla es para los departamentos de El Paraíso, Valle, Choluteca, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua y el resto de Francisco Morazán.

Asimismo, los departamentos de Olancho, Copán y Santa Bárbara se quedan con Alerta Verde.

Igualmente, los municipios aledaños al río Ulúa se decreta Alerta Verde: Pimiente, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; el ramal del Tigre en Tela en Atlántida.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), hay una influencia de una vaguada en superficie, asociada a la circulación de un sistema de baja presión en el Mar Caribe frente a las costas hondureñas, que estará interactuando con un disturbio tropical en el Océano Pacífico, al sur de Guatemala.

En ese sentido, la interacción generará abundante nubosidad con lluvias y chubascos moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche en las regiones del sur, suroccidente, centro y suroriente del país.

Copeco recomendó a las personas que viven a orillas de ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas que tomen las medidas preventivas necesarias, y evacuen hacia lugares seguros si es necesario.

También pidió a las personas que no crucen vados, ríos, quebradas o riachuelos que presentan crecidas como consecuencias de las lluvias.

Finalmente, solicitó a la población que extreme las precauciones ante la presencia de cunetas y tragantes que pueden generar fuertes corrientes. AG