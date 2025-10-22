Copeco eleva Alerta Amarilla para municipios ubicados en las riberas de los ríos Ulúa y Chamelecón

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a Alerta Amarilla los municipios ubicados en las riberas de los ríos Ulúa y Chamelecón.

En ese orden, Copeco mantiene Alerta Roja para el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán; Alerta Amarilla para los municipios aledaños a los ríos Ulúa y Chamelecón, entre ellos: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; Santa Rita, El Negrito y El Progreso, en Yoro; hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, debido a las crecidas de los ríos, producto de las descargas controladas de la represa hidroeléctrica El Cajón, derivación de los ríos Ulúa y Chamelecón en los canales de alivio de Tibombo y Nola, y la continuidad de las lluvias.

Asimismo, se mantiene la Alerta Verde para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Comayagua, La Paz, Valle, Choluteca, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán, debido a las lluvias registradas en el noroccidente del país.

Estas alertas estarán vigentes por un período de 72 horas, a partir de las 6:00 p. m. del martes 21 de octubre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), se mantendrá la influencia de una vaguada en la zona norte del país, generando lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en las regiones norte y noroccidental. En el resto del territorio nacional, una cuña de alta presión favorecerá condiciones generalmente secas.

Se mantendrá vigilancia y monitoreo especial en la cuenca alta de los ríos Ulúa y Chamelecón, especialmente en las zonas de la margen derecha e izquierda del río Ulúa, en los alivios Tibombo y Nola, desde El Progreso, Yoro, hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, incluyendo también los sectores de Los Alivios y Urraco Pueblo.

Recomendaciones de prevención:

• A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias.

Ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

• Se solicita a la población extremar las precauciones ante la presencia de cunetas y tragantes que puedan generar fuertes corrientes debido a las lluvias constantes.

• Se recomienda a los Comités de Emergencia Municipal y Local realizar monitoreo del comportamiento del río en las localidades de Puerto Cortés, Choloma y Urraco Pueblo. (RO)