Copeco eleva a Alerta Roja dos departamentos y el Distrito Central

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió la Alerta Roja a los departamentos de Valle y Choluteca, y al Distrito Central, en Francisco Morazán, debido a las crecidas de los ríos Choluteca y Goascorán.

En ese sentido, la dependencia amplió la Alerta Amarilla para los departamentos de Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán.

Asimismo, mantiene la Alerta Verde para los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Olancho, e incluye a los municipios aledaños al río Ulúa, entre ellos: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; Santa Rita, El Negrito y El Progreso, en Yoro, hasta el Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, por las fuertes lluvias en el noroccidente del país.

Estas alertas están vigentes por un período de 24 horas, a partir de las 12:00 del mediodía del sábado 18 de octubre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), durante este fin de semana se mantendrá la influencia de una vaguada en superficie y la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico, produciendo lluvias y chubascos de débiles a moderados en la mayor parte del país, siendo más intensos y con mayores acumulados de precipitación en las regiones Centro, Occidente y Sur.

Recomendaciones de prevención:

• A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

• Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias.

• Ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

• Se solicita a la población extremar las precauciones ante la presencia de cunetas y tragantes que puedan generar fuertes corrientes debido a las lluvias constantes. (RO)