Copeco eleva a alerta amarilla tres departamentos tras ingreso de frente frío

Tegucigalpa- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), elevó a alerta amarilla tres departamentos y mantiene otros cuatro en alerta verde por lluvias que dejará una masa de aire frío en el Caribe de Honduras.

Los departamentos con alerta amarilla son: Atlántida, Colón e Islas de la Bahía.

Mientras que la alerta verde se mantiene en Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios.

La medida entra en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves 30 de octubre por un espacio de 24 horas.

El desplazamiento de la masa de aire frío dejará lluvias de fuertes a moderadas en el litoral Atlántico del país.

Las autoridades hacen llamados a la población a tomar las medidas correspondientes, principalmente a las que viven en zonas vulnerables.

Asimismo, piden a la población no cruzar ríos y quebradas para salvaguardar sus vidas. IR