Copeco eleva a alerta amarilla tres departamentos tras ingreso de frente frío

Tegucigalpa- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), elevó a alerta amarilla tres departamentos y mantiene otros cuatro en alerta verde por lluvias que dejará una masa de aire frío en el Caribe de Honduras.
Los departamentos con alerta amarilla son: Atlántida, Colón e Islas de la Bahía.
Mientras que la alerta verde se mantiene en Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios.
La medida entra en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves 30 de octubre por un espacio de 24 horas.
El desplazamiento de la masa de aire frío dejará lluvias de fuertes a moderadas en el litoral Atlántico del país.
Las autoridades hacen llamados a la población a tomar las medidas correspondientes, principalmente a las que viven en zonas vulnerables.
Asimismo, piden a la población no cruzar ríos y quebradas para salvaguardar sus vidas. IR