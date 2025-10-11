Copeco eleva a Alerta Amarilla ocho departamentos y declara Alerta Verde en los diez restantes

Tegucigalpa – Los 18 departamentos de Honduras se encuentran por 24 horas bajo alerta a causa de las lluvias, ocho de ellos en Alerta Amarilla y diez en Alerta Verde.

En ese orden, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a Alerta Amarilla los siguientes departamentos: Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira y Ocotepeque.

Asimismo, se emite Alerta Verde para los departamentos de El Paraíso, Copán, Yoro, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Cortés, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Olancho, por un período de 24 horas a partir de las 4:00 p.m. del viernes 10 de octubre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), influencias de un vaguada en superficie estará generando abundante nubosidad y precipitaciones dispersas, acompañadas de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, especialmente en el centro, sur y suroccidente.

Recomendaciones de prevención:

• A las autoridades municipales, Comité de Emergencia Municipal (Codem) y Comités de Emergencia Locales (Codeles), se les solicita mantener constante observación de cualquier amenaza que pueda perjudicar a la población, especialmente en los sectores vulnerables.

• A las personas que viven en las orillas de los ríos y en zonas vulnerables a desbordamientos, se les pide tomar medidas contra inundaciones. No cruzar vados, ni ríos ni quebradas de cualquier tamaño.

• Continuar con las labores de desagüe y limpieza de cunetas, tragantes y desagües para evitar inundaciones urbanas repetitivas.

• Evitar cruzar vados, ríos y quebradas crecidas como consecuencia de las lluvias. (RO)