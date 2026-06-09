Copeco eleva a Alerta Amarilla la zona costera del Golfo de Fonseca por influencia de tormenta tropical Cristina

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró Alerta Amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca, debido a la influencia de la tormenta tropical Cristina, mientras mantiene alerta verde en nueve departamentos del país.

Según el boletín oficial, la medida preventiva se adopta ante el incremento del oleaje y el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables. La Alerta Amarilla afecta especialmente a municipios costeros, incluyendo áreas como Alianza, por el posible aumento del caudal del río Goascorán.

🟢🟡COPECO emite Alerta Amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca y mantiene en Alerta Verde a nueve departamentos del país 🟢🟡 pic.twitter.com/PKH23G8l1h — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 9, 2026

Los departamentos que permanecen bajo Alerta Verde son Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz y Ocotepeque, donde se prevé la continuidad de lluvias y condiciones inestables.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se localiza aproximadamente a 64 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca, con vientos sostenidos superiores a los 65 kilómetros por hora y comportamiento estacionario.

La influencia del fenómeno está generando condiciones marítimas adversas, con oleaje que oscila entre 3 y 5 pies, alcanzando máximos de hasta 8 pies, lo que representa un riesgo para comunidades costeras y actividades pesqueras.

Ante este escenario, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas: evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas; mantener vigilancia en áreas propensas a deslizamientos; asegurar techos y objetos susceptibles a los vientos; y restringir la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas en el Golfo de Fonseca.

Asimismo, Copeco pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales y municipales.

El titular de la institución, Reinaldo Sánchez, enfatizó que la declaratoria responde a un análisis técnico riguroso, respaldado por expertos nacionales e internacionales. “La pregunta es: ¿y qué tal si sí pasa? Preferimos tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas”, subrayó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia ciudadana y recordaron que la efectividad de las acciones de prevención depende también de la responsabilidad de la población ante la emergencia. JS