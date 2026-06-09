Copeco eleva a Alerta Amarilla la zona costera del Golfo de Fonseca por influencia de tormenta tropical Cristina

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró Alerta Amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca, debido a la influencia de la tormenta tropical Cristina, mientras mantiene alerta verde en nueve departamentos del país.
Según el boletín oficial, la medida preventiva se adopta ante el incremento del oleaje y el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables. La Alerta Amarilla afecta especialmente a municipios costeros, incluyendo áreas como Alianza, por el posible aumento del caudal del río Goascorán.
Los departamentos que permanecen bajo Alerta Verde son Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz y Ocotepeque, donde se prevé la continuidad de lluvias y condiciones inestables.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se localiza aproximadamente a 64 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca, con vientos sostenidos superiores a los 65 kilómetros por hora y comportamiento estacionario.
La influencia del fenómeno está generando condiciones marítimas adversas, con oleaje que oscila entre 3 y 5 pies, alcanzando máximos de hasta 8 pies, lo que representa un riesgo para comunidades costeras y actividades pesqueras.
Ante este escenario, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas: evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas; mantener vigilancia en áreas propensas a deslizamientos; asegurar techos y objetos susceptibles a los vientos; y restringir la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas en el Golfo de Fonseca.
Asimismo, Copeco pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales y municipales.
El titular de la institución, Reinaldo Sánchez, enfatizó que la declaratoria responde a un análisis técnico riguroso, respaldado por expertos nacionales e internacionales. “La pregunta es: ¿y qué tal si sí pasa? Preferimos tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas”, subrayó.
Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia ciudadana y recordaron que la efectividad de las acciones de prevención depende también de la responsabilidad de la población ante la emergencia. JS