Copeco eleva a Alerta Amarilla en Gracias a Dios y mantiene vigilancia en Olancho por lluvias

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó elevar a Alerta Amarilla al departamento de Gracias a Dios, mientras mantiene en Alerta Verde a cinco municipios de Olancho, ante la persistencia de lluvias asociadas a una vaguada en altura que afecta gran parte del territorio nacional.

La medida preventiva, con vigencia inicial de 24 horas a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles, aplica para los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en Olancho. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones continuarán este miércoles y jueves, con mayor intensidad en las regiones Occidental, Norte y Oriental del país.

Copeco advirtió que las lluvias podrían provocar el incremento en los niveles de los ríos que desembocan en la costa Caribe de La Mosquitia hondureña, generando riesgos de inundaciones y deslizamientos. Aunque para la tarde del jueves se prevé una disminución de las precipitaciones, el escurrimiento de agua en los cauces se mantendrá, por lo que no se descartan afectaciones.

La institución reiteró a la población evitar cruzar ríos, quebradas o vados crecidos, mantener vigilancia en zonas vulnerables, asegurar techos y objetos expuestos a fuertes vientos, así como informarse por canales oficiales. Además, no descartó la evacuación preventiva en áreas de riesgo si las condiciones lo ameritan.

Las autoridades instaron a los comités de emergencia local a permanecer activos y a la ciudadanía a atender las recomendaciones para salvaguardar la vida y los bienes. JS