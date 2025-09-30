COPECO eleva a alerta amarilla cuatro departamentos y municipios del Valle de Sula

Tegucigalpa- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) declaró este martes Alerta Amarilla para los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque.

También la misma medida para los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. La medida también incluye al municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

De igual forma, se emitió Alerta Verde para Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Copán y Santa Bárbara, por un periodo de 24 horas a partir de las 12:00 del mediodía de este 30 de septiembre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), una vaguada en superficie está generando condiciones de cielo nublado con lluvias y tormentas eléctricas sobre la mayor parte del país, con acumulados más fuertes en el suroccidente, centro y sur de Honduras.

Medidas de prevención

COPECO instó a las autoridades municipales, CODEM y CODELES a mantener vigilancia permanente en zonas vulnerables y pidió a la población: Extremar precauciones quienes viven cerca de ríos o en áreas propensas a deslizamientos, derrumbes o inundaciones.

Evitar cruzar vados, ríos y quebradas crecidas.

Asegurar techos y continuar con la limpieza de cunetas, tragantes y desagües para prevenir inundaciones urbanas repentinas.

La institución advirtió que la saturación de los suelos incrementa los riesgos de deslizamientos y crecidas súbitas, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.LB