Copeco eleva a Alerta Amarilla a 75 municipios por sequía

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) elevó a Alerta Amarilla a 75 municipios que previamente permanecían en Alerta Verde por sequía.

Así lo confirmó el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, quien detalló que de los 144 municipios en observación, un total de 49 pasaron a Alerta Verde.

Precisó que de los 75 municipios en Alerta Amarilla 17 han sido asistidos previamente por agencias de las Naciones Unidas.

Copeco detalló que el retraso de las lluvias ha ocasionado déficits acumulados de precipitación entre 100 y 200 milímetros, afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal en distintas regiones del país.

En ese sentido, se declaró la Alerta Amarilla y Verde para iniciar un plan inmediato de asistencia a estos municipios, dijo el ministro de Copeco.

La asistencia incluye entrega de alimentos, detalló al tiempo que destacó que trabajarán de forma priorizada en los municipios más afectados.

En la medida que aumente la sequía también será necesario aumentar las acciones, dijo el funcionario.

En esta primera etapa se está realizando una inversión por parte del Gobierno de Honduras arriba de 80 millones de lempiras, comunicó.

Resumió que la declaratoria de Alerta Amarilla y Verde responde a criterios técnicos y durará lo que sea necesario para atender la emergencia por sequía.

La crisis por sequía se enmarca en el impacto del fenómeno El Niño “Godzilla”, que ha generado déficits de lluvia de hasta un 40 % en varias regiones del país, incluyendo el Distrito Central.

De enero a junio de 2026 se registraron en promedio 259 milímetros de precipitación en la capital, el acumulado más bajo en años recientes.

Expertos y autoridades han advertido que, si no llueve de forma significativa en los próximos meses, el primer semestre de 2027 podría ser igual o más difícil que el actual, ya que las reservas no alcanzarán para cubrir la demanda normal.

La UMAPS estima que, bajo las condiciones actuales, el servicio de agua potable en el Distrito Central podría mantenerse hasta alrededor del 22 de agosto de 2026.

En ese contexto, el Distrito Central además de ser incluido en los municipios bajo Alerta Amarilla permanece bajo una emergencia hídrica.

La capital hondureña atraviesa días cruciales. Las lluvias que lleguen en las próximas semanas pueden marcar la diferencia entre mantener un suministro controlado o enfrentar racionamientos más severos y un verano difícil en 2027. (RO)