Copeco eleva a 75 los municipios en Alerta Verde por sequía

Tegucigalpa – El viceministro de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Nelson Márquez, informó hoy que la Alerta Verde por sequía se elevó a 75 municipios de Honduras.

Recordó que el sábado se decretó este nivel de alerta para 60 municipios de seis departamentos, pero después de observar los pronósticos de lluvias se determinó declarar en Alerta Verde a 15 municipios más, entre ellos el Distrito Central.

Muchas de las fuentes de agua de estos municipios ya no se van a recuperar a causa de la prolongada sequía, refirió.

Acotó que Honduras se encuentra bajo transición del fenómeno climático La Niña a El Niño, por lo que se prevé una prolongada sequía.

144 municipios permanecen en vigilancia y si no se registra lluvias en los próximos 10 días, también podrían entrar en Alerta Verde, dijo el funcionario.

Copeco detalló que el retraso de las lluvias ha ocasionado déficits acumulados de precipitación entre 100 y 200 milímetros, afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal en distintas regiones del país.

Asimismo, advirtió que los modelos climáticos pronostican un rápido calentamiento de la temperatura superficial del Océano Pacífico ecuatorial en los próximos meses.

De acuerdo con los análisis de Cenaos, estas condiciones podrían dar paso a una fase del fenómeno de El Niño con intensidad fuerte, provocando un déficit de lluvias superior al 40 por ciento durante julio y agosto.

Márquez comunicó que como medida ante este panorama el Gobierno hondureño creó una mesa antisequía conformada po varias instituciones del Estado para dar respuestas a las emergencias que se presenten producto del desalentador pronóstico. (RO)