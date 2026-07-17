Copeco descarta amenaza de tsunami tras sismo de magnitud 7.4 en el Pacífico

Tegucigalpa – Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes frente a las costas del Pacífico de Guatemala y México, sin que represente una amenaza significativa para el Golfo de Fonseca, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con el boletín oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:48 a.m. y tuvo su epicentro a unos 650 kilómetros al oeste de Tegucigalpa. El fenómeno fue provocado por el contacto entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, generando ondas sísmicas que fueron perceptibles en sectores del norte y occidente de Honduras, pese a la distancia.

Tras el evento, se emitió de manera preventiva una advertencia por posible tsunami para la región del Pacífico, con estimaciones iniciales que proyectaban olas de hasta 30 centímetros. Sin embargo, mediciones posteriores realizadas por mareógrafos determinaron que el comportamiento del mar será inferior a los 10 centímetros.

En ese sentido, Copeco aseguró que estas condiciones no representan una amenaza mayor para los habitantes del Golfo de Fonseca, al tiempo que reiteró que mantiene un monitoreo permanente en coordinación con organismos especializados.

Finalmente, la institución instó a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada que pueda generar alarma innecesaria. JS