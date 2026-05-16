Copeco descarta amenaza de tsunami para Honduras tras sismo de 6.2 en Antillas Menores

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) descartó este sábado la amenaza de tsunami para Honduras tras un sismo de 6.2 en Antillas Menores.

Un sismo de magnitud 6.2 se registró esta mañana del sábado 16 de mayo, cerca de las Antillas Menores, ubicadas en el mar Caribe, al este de las Antillas Mayores y al norte de la costa de América del Sur.

Hasta los momentos no existe ninguna amenaza de olas de tsunami para Honduras, indicó la dependencia estatal.

Un tsunami es una serie de olas gigantescas generadas por una perturbación masiva en el océano, como un terremoto submarino, una erupción volcánica o un deslizamiento de tierra.

A diferencia de las olas normales, desplazan volúmenes de agua inmensos y pueden ser extremadamente destructivos al llegar a la costa.

Para este sábado se prevén olas de dos a cuatro pies de altura en ambas costas hondureñas, sin embargo, propicias para la faena y actividades de turismo. (RO)