Copeco deja en Alerta Verde por 24 horas a cinco departamentos

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) dejó en Alerta Verde a los departamentos de Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Cortés y Gracias a Dios, por un periodo de 24 horas, a partir de las 6:00 p. m. del martes 4 de noviembre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), viento proveniente del mar Caribe producirá precipitaciones débiles, dispersas y chubascos aislados en la mayor parte del territorio nacional, con mayores acumulados en las regiones del norte y oriente del país.

Recomendaciones de prevención:

• A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones u otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia

lugares seguros.

• Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias.

• Ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

• Se pide a la Dirección de la Marina Mercante que, mediante sus protocolos, restrinja la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado en las zonas comprendidas entre la costa de Puerto Castilla y la Barra Patuca. PD