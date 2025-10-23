Copeco deja en Alerta Verde al Distrito Central y a los municipios aledaños al río Ulúa

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), bajó la alerta verde al Distrito Central y los municipios aledaños al río Ulúa.

La medida entra en vigor a la 1:00 de la tarde de este jueves 23 de octubre, por un espacio de 48 horas.

Según las autoridades la alerta verde en los municipios aledaños al río Ulúa es por las descargas que se realizan en la hidroeléctrica de El Cajón.

Mientras que la capital hondureña es ante la saturación del suelo.

Las lluvias se registraran este día en menor cantidad a las que se han venido cayendo en las últimas semanas, por lo que el llamado de prevención se mantiene a nivel nacional. IR