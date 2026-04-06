Copeco decreta Alerta Roja en La Ceibita por incidente con material tóxico

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), decretó Alerta Roja por tiempo indefinido hasta que las autoridades aseguren que las condiciones son óptimas para retornar a la normalidad en las comunidades cercanas a La Ceibita, Quimistán, Santa Bárbara.

Atención viajeros carretera occidente se detecta cianuro en la rastra que sufrió accidente.



El cianuro es mortal su inhalación o contacto,favor seguir protocolo de seguridad implementado. https://t.co/b2fEdth0ZM — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) April 6, 2026

Es importante mencionar que la tarde de este domingo se produjo un accidente vial en esa zona del noroccidente de Honduras, donde uno de los vehículos involucrados llevaba cianuro, el que quedó desperdigado en la carretera. En el suceso vial murieron ocho personas.

Se establece un perímetro de 800 metros a la redonda como zona de cuidado y restricción.

Entre las medidas inmediatas, resaltan: se prohíbe la circulación vehicular y peatonal en el tramo afectado, se habilita la vía alterna la ruta entre San Marcos y Petoa, Santa Bárbara, y el cierre del paso será por tiempo indeterminado hasta que haya condiciones seguras.

Las personas evacuadas han sido evaluadas y no presentan contaminación. Se aplicarán los protocolos correspondientes para el manejo digno y seguro de las personas fallecidas en el percance.