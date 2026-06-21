Copeco declara Alerta Verde en cuatro departamentos ante onda tropical que dejará lluvias en gran parte del país

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) declaró Alerta Verde por 24 horas para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá, debido al ingreso de una onda tropical este domingo.

La entrada de la onda tropical provocará lluvias con actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Según el pronóstico, los mayores acumulados de lluvias se registrarán en las regiones occidental y central del país, donde los suelos podrían alcanzar niveles de humedad superiores al 80%.

Las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, mantenerse vigilante en zonas vulnerables y seguir los boletines oficiales emitidos por los organismos de protección civil.

Entre las precipitaciones más significativas previstas para este domingo destacan Copán y Ocotepeque, con acumulados de hasta 80 milímetros, mientras que Lempira y Yoro podrían registrar hasta 60 milímetros de lluvia. AD