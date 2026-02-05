Copeco declara Alerta Verde en cinco departamentos del país por ingreso de nuevo frente frío

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), decretó Alerta Verde para los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, por frente frío, lluvias intermitentes de moderadas a fuertes y oleaje alterado.

La siguiente medida de prevención queda vigente por un periodo de 48 horas a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 5 de febrero.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), un frente frío ingresará al territorio nacional la medianoche de hoy jueves 5 de febrero, con vientos frescos del norte, oleaje alterado en el Caribe de 2 a 4 pies de altura con máximos de 6 pies en el período, cielo nublado, descenso de la temperatura ambiente y precipitaciones intermitentes de moderadas a fuertes en las regiones del noroccidente y norte, con acumulados diarios que podrían alcanzar los 100 milímetros (mm) en sectores urbanos de la costa norte y superiores a 150 mm en áreas montañosas de la región norte, especialmente sobre la Sierra de Omoa y la Sierra Nombre de Dios.

Esto podría provocar inundaciones urbanas en la región norte y elevar los niveles de los ríos y quebradas que desembocan en el mar Caribe (principalmente los ríos de corto recorrido en Atlántida, Cortés y Colón).

Mientras que, en el resto del occidente y algunas áreas del centro, se espera cielo de medio nublado a nublado, con lluvias y lloviznas débiles y dispersas.

Copeco también advirtió que sobre las planicies del sur y suroccidente se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 70 kilómetros por hora.

Recomendaciones de prevención:

• Ante la presencia de lentos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

• Ante la presencia de bajas temperaturas proteja con abrigos especialmente a niños y adultos mayores.

• A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

• Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias. (RO)