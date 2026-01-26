Copeco declara Alerta Amarilla en tres departamentos y cuatro municipios

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró este lunes Alerta Amarilla para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, así como para los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Omoa y Puerto Cortés, en el departamento de Cortés.

– Un frente frío ingresará al territorio nacional en la medianoche de hoy, generando vientos frescos del norte y noreste.

Asimismo, la institución emitió Alerta Verde para los departamentos de Yoro, Santa Bárbara, Gracias a Dios y el resto de Cortés. Las medidas preventivas entrarán en vigencia este lunes 26 de enero a partir de las 6:00 de la tarde, con una duración de 72 horas.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), un frente frío ingresará al territorio nacional en la medianoche de hoy, generando vientos frescos del norte y noreste, cielo nublado, descenso significativo de la temperatura y lluvias intermitentes de moderadas a fuertes.

En las regiones del noroccidente y norte se esperan acumulados diarios que podrían superar los 120 a 150 milímetros (mm) en sectores urbanos de la costa norte, y más de 200 mm en áreas montañosas, especialmente en la Sierra de Omoa y Sierra Nombre de Dios. En el resto del occidente, así como en algunas zonas del centro y oriente, se prevé cielo de medio nublado a nublado, con lluvias y lloviznas débiles a moderadas y dispersas.

CENAOS advirtió que estas precipitaciones podrían provocar inundaciones urbanas en la región norte e incremento en los niveles de ríos y quebradas que desembocan en el mar Caribe, principalmente en Atlántida, Santa Bárbara, Cortés, Colón y Yoro. Además, se advierte que sobre las planicies del sur y suroccidente se esperan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, así como oleaje elevado en el Caribe, con alturas de 3 a 5 pies y máximos de hasta 8 pies entre martes y miércoles.

Recomendaciones

En vista del pronóstico Copeco recomendó a la población que habita en zonas cercanas a ríos o áreas vulnerables a deslizamientos, derrumbes e inundaciones, tomar medidas preventivas y evacuar de ser necesario hacia lugares seguros. También se insta a no cruzar ríos, quebradas o vados crecidos, asegurar techos ante vientos fuertes y limpiar canaletas y desagües para evitar acumulación de agua.

Finalmente, la institución sugirió a la Dirección de la Marina Mercante restringir la navegación de embarcaciones de mediano y pequeño calado en el Caribe hondureño durante los días martes, miércoles y jueves, debido al oleaje alterado.LB