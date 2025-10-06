Copeco declara alerta amarilla en 10 departamentos por persistencia de lluvias en el país

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó este lunes a Alerta Amarilla los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán, debido a las lluvias que continúan afectando gran parte del territorio nacional.

El mismo nivel de alerta se mantiene para los municipios aledaños al río Ulúa, entre ellos Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en el departamento de Cortés, así como El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.

Asimismo, Copeco emitió Alerta Verde para los departamentos de El Paraíso, el resto de Cortés y Yoro, por un período de 48 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este lunes.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el país continúa bajo la influencia de una vaguada en superficie, la cual mantiene el ingreso de humedad tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, generando cielos nublados y lluvias débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica. Las precipitaciones serán más intensas en las regiones occidental, central y sur del país.

Llamado a la prevención

Copeco hizo un llamado a las autoridades municipales, Codem y Codeles para mantener una vigilancia constante ante cualquier amenaza que pueda poner en riesgo a la población, especialmente a quienes habitan en zonas vulnerables.

La institución también recomendó a las personas que viven cerca de ríos o en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones tomar medidas preventivas, evitar cruzar vados, ríos o quebradas crecidas, y continuar con las labores de limpieza de cunetas, tragantes y desagües, así como el aseguramiento de techos para prevenir daños mayores.

COPECO reiteró que estas medidas buscan proteger la vida y los bienes de la población hondureña, ante la posibilidad de que las lluvias persistan en los próximos días. LB