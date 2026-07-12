Copeco anuncia el ingreso de dos ondas tropicales esta semana

Tegucigalpa – De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), dos ondas tropicales ingresarán al territorio nacional esta semana.

Así lo confirmó el pronosticador de turno, Jorge Castellanos, quien detalló que la primera onda tropical ingresará este lunes.

Sin embargo, será hasta el día martes que se registrarán los mayores concentrados de lluvia, dijo.

La segunda onda tropical ingresará en los días subsiguientes, agregó.

Sin embargo, alertó que ambas ondas tropicales están acompañadas de vientos rachados, por lo que se podrían producir levantamientos de techos.

En ese sentido, exhortó a tomar las medidas preventivas y evitar percances durante el paso de ambos fenómenos climatológicos.

Ambas ondas tropicales provocarán lluvias en la mayor parte del territorio hondureño.

Lo anterior se convierte en una buena noticia para varios sectores del país que se encuentran bajo una emergencia hídrica a causa de la prolongada sequía. (RO)