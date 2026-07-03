Copeco anuncia ayuda humanitaria para 75 municipios afectados por sequía

Tegucigalpa – El viceministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Nelson Márquez, informó que el Gobierno entregará asistencia humanitaria a unos 75 municipios del país afectados por la sequía, principalmente en el Corredor Seco.

Márquez explicó que el retraso en la temporada lluviosa impactó los ciclos de siembra de granos básicos, lo que compromete la producción de alimentos en varias regiones vulnerables del país.

Detalló que los municipios afectados se concentran en el sur de El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Valle y Choluteca.

Organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos ya trabajan en coordinación con Copeco, aseguró, de forma que garantiza la entrega de ayuda a las personas que lo necesitan.

El funcionario indicó que las distribuciones de alimentos iniciarían a partir de la tercera semana de julio, e iniciarían con las zonas más vulnerables.

Así también, detalló que se hace un trabajo para actualizar los sectores que se consideran parte del Corredor Seco, según los parámetros climáticos.

“Este año estamos haciendo un trabajo justamente para actualizar el Corredor Seco, que no es una situación caprichosa, sino más bien una situación estadística de poder medir algunos parámetros que ya están establecidos” declaró Márquez. AD