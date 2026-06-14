Copeco analizará las condiciones del Corredor Seco ante la oficialización de falta de lluvias

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) analizará las condiciones de los 75 municipios alertados ante la oficialización de falta de lluvias por el fenómeno de “El Niño”.

El jefe del Sistema de Alerta Temprano (SAT) de Copeco, Juan José Reyes, comentó que se revisará las condiciones de temperatura e hidrológicos de los municipios que componen el Corredor Seco.

“La próxima semana vamos a estar haciendo un análisis profundo de cómo están las condiciones después de la oficialización que la NOAA nos indica que tenemos una advertencia del fenómeno de El Niño”, dijo

Indicó que de la revisión dependerá si emite alertas a nuevos municipios o aumenta el nivel.

Reyes mencionó que en el Corredor Seco hubo ausencia de lluvias en el mes de mayo y que las que ocurren en junio no logrará compensarlas.

Añadió que en julio y agosto son meses sin lluvias porque es un período de canícula.

Sostuvo que se debe entender cuál será el comportamiento climático para los próximos meses para definir el detalle de donde será las intervenciones.

Reconoció que los hondureños deben ser conscientes que el fenómeno de El Niño reduce el comportamiento de lluvias en el país. AG