Copeco alerta por saturación de suelos y riesgo de derrumbes mientras continúan las lluvias en Honduras

Tegucigalpa- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió este jueves sobre el alto nivel de saturación de los suelos en varias regiones del país, especialmente en la zona central y occidental, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y derrumbes además de las inundaciones provocadas por las constantes lluvias.

El jefe de Alerta Temprana de Copeco, Pedro Barahona, señaló que las autoridades mantienen un monitoreo permanente en los sectores más vulnerables para prevenir emergencias y proteger a la población.

“Hay saturación de suelos en la zona central y occidental, por lo que debemos monitorear los lugares donde existen problemas por deslizamientos y derrumbes, no solamente por inundaciones”, indicó.

Barahona hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantenerse atenta a los informes oficiales ante la persistencia de condiciones climáticas inestables.

“La población hondureña debe mantenerse vigilante para evitar accidentes, protegerse y mantenerse correctamente informada. Cualquier situación de emergencia debe reportarse a través de las líneas oficiales como el 911”, recomendó.

Las autoridades también reportan afectaciones en la zona sur del país debido a las marejadas asociadas a la depresión tropical Cristina, así como incidentes en varios sectores de la zona central, donde se han registrado caídas de árboles, pequeños derrumbes y deslizamientos de tierra.

Según Copeco, las lluvias continuarán debido a la abundante nubosidad que permanece sobre el territorio nacional, por lo que se mantienen los procesos de evaluación y levantamiento de daños para identificar a las familias afectadas y canalizar la asistencia correspondiente.

Entre las incidencias registradas destaca la ocurrida en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, donde la caída de un árbol dañó dos muros y el techo de una vivienda.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para auxiliar a las familias afectadas, remover los escombros y evitar la formación de diques que pudieran provocar inundaciones en la zona.

Copeco reiteró que continuará monitoreando las condiciones climáticas y exhortó a la población a seguir las recomendaciones de prevención mientras persistan las lluvias en el país.LB