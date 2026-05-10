Copeco alerta por ola de calor extremo y deterioro de la calidad del aire en Honduras

Tegucigalpa— La Copeco emitió un comunicado en el que advierte sobre una intensa ola de calor que afecta gran parte del territorio nacional, acompañada de un deterioro significativo en la calidad del aire, lo que incrementa los riesgos para la salud de la población.

De acuerdo con el informe, basado en análisis del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), las temperaturas han alcanzado niveles históricos en distintas regiones del país. En algunas zonas del sur se han superado los 41 grados Celsius, mientras que en el centro se reportan hasta 34 grados, en el oriente 37 grados y en el litoral Caribe hasta 36 grados, con sensaciones térmicas aún más elevadas.

La institución advirtió que estas condiciones, sumadas a la contaminación atmosférica, pueden agravar problemas de salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Ante este escenario, Copeco hizo un llamado urgente a la población a extremar las medidas de prevención. Entre las principales recomendaciones destacan mantenerse hidratado de forma constante, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, usar ropa ligera y permanecer en espacios frescos y ventilados.

Asimismo, se exhorta a reducir las actividades al aire libre cuando los niveles de contaminación sean altos y a no dejar personas dentro de vehículos cerrados bajo ninguna circunstancia.

En el ámbito educativo, la institución recomendó a las autoridades suspender o limitar actividades físicas y cívicas bajo el sol, así como reforzar los períodos de hidratación. También sugirió evitar concentraciones en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

Copeco enfatizó que la combinación de altas temperaturas y mala calidad del aire representa un factor de riesgo que puede provocar complicaciones severas, por lo que pidió especial atención a los grupos más vulnerables.

La entidad reiteró la importancia de vigilar síntomas relacionados con el golpe de calor o deshidratación, e instó a la población a seguir las indicaciones oficiales para prevenir emergencias durante este período de condiciones climáticas extremas. IR