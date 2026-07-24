Copeco alerta por lluvias intensas y posible caída de granizo en el occidente del país

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), advirtió que el ingreso de una onda tropical podría generar lluvias acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo, principalmente en la zona occidental de Honduras.

El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, explicó que las altas temperaturas registradas favorecen la formación de nubes grandes, capaces de provocar tormentas fuertes.

Argeñal aclaró que las precipitaciones previstas para los próximos días no significan el inicio de un período lluvioso, ya que después del paso de la onda tropical esperan nuevamente un lapso sin lluvias.

“Ese escenario se va a mantener prácticamente hasta los primeros días de septiembre. Después del 10 de septiembre esperamos que empiece a llover más seguido”, señaló.

El funcionario recomendó a los conductores extremar las precauciones en las carreteras de la zona centro y sur del país ante la posibilidad de lluvias aisladas.

De igual forma, agregó que también se mantiene vigilancia sobre los ríos Patuca y Coco, cuyos niveles continúan elevados y afectan zonas agrícolas del departamento de Gracias a Dios. AD