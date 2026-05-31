Copeco alerta de tormentas eléctricas para la tarde de este domingo

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), alertó de la probabilidad de tormentas eléctricas sobre mayor parte del territorio hondureño la tarde de este domingo.

En este momento se registra cielo nublado con chubascos dispersos en el oriente (Gracias a Dios y montañas de Olancho). Parcialmente nublado en el resto de las regiones, señaló la dependencia al mediodía.

*#COPECO INFORMA*



Actualización (31/mayo 12:10 m)



⛈️ En este momento se registra cielo nublado con chubascos dispersos en el oriente (Gracias a Dios y montañas de Olancho). Parcialmente nublado en el resto de las regiones.



*Pronóstico a corto plazo (12:00 a 6:00 pm)*



🚨Se… pic.twitter.com/uDqxpx4ZT2 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 31, 2026

Para la tarde del domingo se esperan lluvias y chubascos dispersos con tormentas eléctricas sobre la mayor parte del país, siendo más intensas y con posibles vientos racheados en el centro y occidente, indicó Copeco.

La capital nuevamente tiene alta probabilidad de registrar lluvias con actividad eléctrica durante la tarde o primeras horas de la noche, detalló.

Las tormentas eléctricas son descargas violentas de electricidad atmosférica, que se manifiestan con rayos o chispas, emiten un resplandor breve de relámpago (luz) y un trueno (sonido).

Ante una tormenta eléctrica se recomienda:

Evitar lugares altos como cerros o montañas.

Apartarse de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal.

No permanecer en grandes espacios abiertos.

No refugiarse debajo de los árboles.

Refugiarse en un automóvil con el motor apagado.

Evita el contacto con el agua.

Resguardar a los animales de campo y domésticos. (RO)