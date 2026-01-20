Copeco alerta de oleaje de hasta siete pies de altura en el Caribe y pide restringir navegación

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), alertó este martes de un oleaje de hasta siete pies de altura en los departamentos de Islas de la Bahía y Colón y pidió restringir la navegación.

Producto del ingreso del frente frío, para este día continúa el oleaje alterado, durante el período, con altura promedio entre 3 a 5 pies cerca de la costa y máximos entre 6 a 7 cerca de Islas de la Bahía y Colón, con un período de rompimiento de 8 segundos, producto de los efectos de la masa de aire frío, indicó la dependencia estatal.

En ese orden, Copeco pidió a la Dirección de la Marina Mercante, que mediante sus protocolos, restrinja la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado, para evitar posibles inconvenientes.

Lluvias y lloviznas débiles y dispersas también se reportan sobre sectores de Copán, Santa Bárbara, Yoro, Francisco Morazán, Lempira y Comayagua.

Se espera que las precipitaciones persistan durante el resto del día de forma intermitente sobre los departamentos del litoral Caribe, con acumulados puntuales que podrían superar 60 mm en las próximas 12 horas.

Con base en lo anterior exhortó a la población continuar con las medidas preventivas necesarias. (RO)