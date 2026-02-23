Copeco alerta de alto oleaje en el Caribe

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), alertó hoy de alto oleaje en el Caribe del país.

Producto del ingreso de una masa de aire frío al territorio nacional, se espera un incremento de la altura del oleaje sobre el litoral Caribe, con ascenso promedio de entre 3 a 5 pies cerca de la costa, con un período de rompimiento de 8 segundos, indicó Copeco.

El anterior oleaje no es recomendable para actividades de turismo, ni para la faena.

Cabe señalar, que Copeco decretó Alerta Verde para los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro por ingreso de frente frío, lluvias intermitentes de moderadas a fuertes y oleaje alterado.

La medida de prevención quedó vigente por un periodo de 48 horas a partir de las 6:00 a. m. del día lunes 23 de febrero.

Para la noche de este lunes se prevén vientos frescos del norte, cielo nublado, descenso de la temperatura ambiente y lluvias intermitentes de moderadas a fuertes en las regiones noroccidente y norte, con acumulados diarios que podrían alcanzar los 80 mm en sectores urbanos de la costa norte y superiores a 120 mm en áreas silvestres.

En el resto del occidente y algunas áreas del centro se espera cielo de medio nublado, con lluvias y lloviznas débiles dispersas.

Sobre las planicies del sur y suroccidente se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 40 a 60 kilómetros por hora. (RO)