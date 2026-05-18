Copeco advierte sobre persistencia de calor extremo y deterioro de la calidad del aire

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), alertó este domingo sobre la persistencia de una intensa ola de calor acompañada de un deterioro en la calidad del aire que continúa afectando gran parte del territorio hondureño.

– Se incrementan las posibilidades de golpes de calor por el fenómeno conocido como “bochorno” que dificulta la regulación de la temperatura corporal.

A través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la institución informó que durante la tercera semana de mayo se mantendrán altas temperaturas en la mayor parte del país, con tendencia a incrementarse principalmente en las regiones norte y centro.

Según el comunicado oficial, estas condiciones responden a la combinación de fuerte radiación solar propia de la temporada y la presencia de masas de aire seco y cálido, lo que ya ha provocado temperaturas récord para el mes de mayo en diversas zonas del país.

Las áreas más afectadas incluyen los valles de Quimistán, Tencoa, Naco, Sula, Comayagua, Morocelí, Jamastrán, Olancho, así como sectores de Agalta, Aguán, Goascorán y Choluteca. También se reportan condiciones extremas en regiones del sur y oriente, donde en días recientes se han registrado valores inusualmente elevados.

Copeco señaló que existe evidencia de ola de calor en sectores de Choluteca, Yoro y Ocotepeque, mientras que en Tegucigalpa se mantiene una alta probabilidad de que estas condiciones se intensifiquen en los próximos días.

Advierten que regiones del occidente, noroccidente, sur y algunas zonas del centro podrían experimentar temperaturas extremas persistentes.

El organismo también alertó que el impacto del calor puede ser mayor debido a la humedad, fenómeno conocido popularmente como “bochorno”, que dificulta la regulación de la temperatura corporal. Esto incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación, alteraciones en la presión arterial y otras afectaciones a la salud.

En zonas urbanas con alta concentración de construcciones y pavimento, el calor puede intensificarse aún más y prolongarse durante la noche, debido al efecto conocido como “isla de calor”.

Ante este panorama, Copeco recomendó reforzar las medidas de prevención, especialmente en ciudades como Santa Bárbara, San Pedro Sula, Yoro, La Ceiba, Nueva Ocotepeque, Comayagua y Choluteca. También instó a brindar especial atención a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, población vulnerable y trabajadores expuestos al sol.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones oficiales para reducir riesgos durante este periodo de condiciones climáticas extremas. JS