Copeco advierte riesgo de deslizamientos por saturación de suelos en el norte del país

Cofradía – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) alertó sobre el riesgo de deslizamientos en el Cerro Lempira, en Cofradía, Cortés, donde históricamente se han registrado derrumbes que afectan el tránsito vehicular durante la temporada lluviosa.

El viceministro de Copeco, Nelson Márquez, informó que el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) elabora mapas de saturación de suelo para monitorear las áreas más vulnerables.

“En el departamento de Cortés tenemos una saturación entre el 40 y el 60 por ciento, y con estas lluvias que nos vienen más adelante, al aumentar esa carga de humedad ya podríamos tener deslizamientos”, advirtió el funcionario.

Márquez hizo un llamado a los conductores que transitan entre San Pedro Sula, Cofradía, Naco y otras comunidades cercanas a extremar las medidas de precaución.

Ante este panorama, Copeco recomendó evitar desplazamientos innecesarios durante o después de lluvias intensas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre las condiciones climáticas y del terreno. AD