Copeco advierte ingreso de onda tropical con lluvias y actividad eléctrica para jueves y viernes

Tegucigalpa – El vocero de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Pedro Barahona, informó este día que se espera el ingreso de una onda tropical que generará lluvias durante este jueves y viernes en varias zonas del país, acompañadas principalmente de formación de nubosidad y actividad eléctrica.

Barahona explicó que el monitoreo climático es constante debido a la rápida formación de nubes convectivas, las cuales pueden provocar tormentas con descargas eléctricas y vientos racheados de forma repentina.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y asegurar techos, rótulos y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, Copeco advirtió que una de las principales preocupaciones durante la temporada lluviosa es la acumulación de basura en tragantes, cunetas, ríos y quebradas, lo que agrava el riesgo de inundaciones urbanas.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a no tirar desechos en la vía pública, ya que estos obstruyen los sistemas de drenaje, provocan inundaciones y contribuyen a la propagación de enfermedades como el dengue. LB