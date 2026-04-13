Copeco advierte de altas temperaturas, superiores a los 40 grados, entre jueves y sábado

Tegucigalpa – De acuerdo al pronóstico extendido de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), entre el jueves y el sábado próximo se registrarán altas temperaturas en el territorio nacional.

En ese orden, Copeco alertó que las temperaturas superarán los 40 grados.

La dependencia estatal pidió a la población tomar las medidas preventivas correspondientes.

De jueves a sábado predominará la poca nubosidad, generando temperaturas elevadas, superiores a los 40 grados centígrados en el sur de Honduras, indicó Copeco.

En ese orden, señaló que el domingo el ingreso de una vaguada en superficie producirá lluvias y chubascos aislados en horas de la tarde y noche, principalmente en las regiones del sur, centro, suroccidente y suroriente.

Para protegerse de las altas temperaturas y evitar golpes de calor, es fundamental mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, usar ropa ligera y clara, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 04:00 de la tarde. (RO)