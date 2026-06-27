Copán Ruinas se viste de color para celebrar el Guacamaya Fest 2026

Tegucigalpa – Con fiesta y colorido Copán Ruinas ya vive el ambiente del Guacamaya Fest 2026, una celebración que reúne conservación ambiental, cultura, turismo y desarrollo local en honor a la guacamaya roja, ave nacional de Honduras.

– En la actividad serán liberadas 12 guacamayas rojas nacidas en cautiverio como parte de un exitoso programa de reintroducción de la especie.

Por lo tanto, este domingo, visitantes nacionales e internacionales serán testigos de la décima tercera liberación de ejemplares nacidos bajo un programa de conservación que se ha convertido en un referente para el país.

El momento más esperado de la jornada será la liberación de 12 guacamayas rojas (Ara macao), criadas en el Centro de Incubación y Crianza Asistida (CICA) de PRO-ALAS, como parte de un proyecto que desde 2011 impulsa la recuperación de esta emblemática especie en el Valle de Copán.

Un dato a tomar en cuenta es que actualmente, más de 130 guacamayas vuelan en libertad gracias a este esfuerzo conjunto.

La fiesta comenzó desde tempranas horas de este viernes en la Plaza Central de Copán Ruinas, donde emprendedores locales ofrecen artesanías, gastronomía típica, café, bisutería, literatura y productos elaborados por manos hondureñas.

Además, la Secretaría de Salud instaló puestos de vacunación para acercar los servicios preventivos a la población y a los visitantes, mientras grupos artísticos amenizan la jornada con presentaciones culturales que resaltan la identidad de la región.

El Guacamaya Fest también se consolida como una plataforma para impulsar el turismo sostenible y la economía local.

Además, la llegada de visitantes dinamiza la actividad comercial de hoteles, restaurantes, operadores turísticos y pequeños negocios, fortaleciendo a Copán Ruinas como uno de los destinos más importantes del país por su riqueza arqueológica, natural y cultural.

Organizado por Macaw Mountain y PRO-ALAS, con el respaldo del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Instituto Hondureño de Turismo, la empresa privada y diversas organizaciones aliadas, el Guacamaya Fest reafirma que la conservación de la biodiversidad puede ir de la mano con el desarrollo económico, la participación comunitaria y la promoción de Honduras como un destino comprometido con la protección de su patrimonio natural. JS