Copa UNITEC llega a Tegucigalpa para impulsar el encuentro deportivo interuniversitario más grande de Honduras

Tegucigalpa, -La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) inauguró oficialmente la II Edición de la Copa UNITEC 2026 en Tegucigalpa, consolidando este espacio como uno de los encuentros deportivos universitarios más importantes de Honduras y una plataforma que promueve la integración, el liderazgo y el desarrollo integral de los jóvenes universitarios.

La ceremonia de inauguración reunió a cerca de 800 participantes, entre estudiantes atletas, entrenadores, autoridades académicas y delegaciones universitarias que durante la semana competirán en disciplinas como baloncesto, fútbol y voleibol, en las ramas femenina y masculina.

En esta edición participan la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), la Universidad Politécnica de Honduras (UPH), la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y UNITEC, fortaleciendo un espacio de convivencia universitaria basado en el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio.

La Copa UNITEC busca impulsar experiencias que trascienden la competencia deportiva, promoviendo valores humanos y fomentando conexiones entre estudiantes de distintas instituciones de educación superior. A través de este torneo, UNITEC continúa apostando por una formación integral que reconoce el deporte como una herramienta para fortalecer habilidades, disciplina, liderazgo y bienestar.

Las competencias se desarrollarán en el Polideportivo de UNITEC, la Villa Olímpica, las Canchas de La Vega y el Estadio Nacional Chelato Uclés, y culminarán este viernes 5 de junio con las finales y actos de clausura del torneo.

Los horarios y calendarios de los partidos pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales de Jaguares UNITEC Honduras en Facebook e Instagram, así como en la plataforma Copa Fácil. IR