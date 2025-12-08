Coordinadora del Sistema 911 interpone denuncia en el MP por delitos electorales en comicios generales

Tegucigalpa – La coordinadora del Sistema de Emergencias 911, Miroslava Cerpas, interpuso este lunes una denuncia en el Ministerio Público por supuestos delitos electorales en los comicios generales 2025.

Comentó que entre los días 29 y 30 de noviembre recibieron 892 llamadas de delitos electorales en la línea 911.

Afirmó que estas llamadas de denuncias de delitos electorales ya están demostradas que si se evidenciaron intimidación, coacción y amenaza del crimen organizado a nivel nacional para impedir que la población ejerciera el sufragio.

La funcionaria indicó que durante el proceso electoral hubo muchos casos de inconsistencias y anomalías.

“Población denunciaba que grupos criminales les habían quitado su documento nacional de identificación para impedirles el ejercicio del sufragio, otra parte denunciaban que les amenazaban que si ejercían el sufragio a favor de Libre serían asesinados ellos y sus familiares, a otros les daban tres días para abandonar sus hogares e incluso vestían de chalecos de observadores maras y pandillas que verificaban por quienes votaban”, manifestó a periodistas.

Señaló que su deber como funcionaria es no guardar silencio y presentar información de compra-venta de votos a cambio de droga y libertades.

Cerpas aseveró que las denuncias vienen divididos en departamentos y ciudades con los audios como medios de prueba y la cadena de custodia. AG