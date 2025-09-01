Coordinadora de GSC y Observatorio Político de Mujeres denuncia que fue retenida por la Policía en El Progreso

Tegucigalpa – La coordinadora del Grupo Sociedad Civil (GSC) y del Observatorio Político de Mujeres, Jessica Isla, denunció este lunes que fue retenida por agentes policiales en la salida del municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, contó que ella iba como pasajera en un vehículo que fue retenido por policías.

Un agente le pidió los documentos al conductor, como a ella, para investigar si había registro de comisión de delitos en el sistema.

Cabe recordar que Isla es una defensora de derechos humanos que tiene la aplicación de las medidas del Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y defensores del ambiente.

Sin embargo, señaló que un agente le quitó el Documento Nacional de Identificación (DNI) y el carnet del Mecanismo Nacional de Protección.

“Es que si usted no ha cometido ningún delito, no tiene por qué preguntar, ahorita la están buscando en el sistema (para) ver si no tiene delitos y como le digo, si usted no ha hecho nada, debería estar tranquila”, relató lo que le dijo un agente policial.

Isla siguió que el agente policial que poseía los documentos de identificación la retó a que llamara al director de la Policía Nacional, comisionado general Juan Manuel Aguilar, en el momento que amenazó con interponer una denuncia.

Cuestionó que el presente del actuar de los policías no es mejor que la del pasado.

“A mí no me cuidan, me hostigan. Y además, hasta hoy sé que puedo ser “sospechosa” de a saber qué delito, en el aire. Lo de que las medidas les valía ya sabía, menos que un pelo de coco”, aseveró.

¿Culpable de ser sospechosa de qué? ¿De hablar? ¿O de investigar? ¿Culpable de cuestionar y preguntar? ¿De conspirar con otras mujeres para identificar tipos violentos? ¿De escribir?, increpó. AG