Coordinador de Uferco reclama a CSJ por atrasos en casos de corrupción

Tegucigalpa – El coordinador de la Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público, Luis Javier Santos, se quejó que hay muchos atrasos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver varios casos emblemáticos.

Santos compareció este jueves con el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, en la CSJ para conocer el estado de varios casos de corrupción.

“El interés es que los casos se resuelvan, no es primera vez que vengo a la Corte Suprema de Justicia a revisar estos casos y solicitar que se resuelvan, y no es primera vez que denuncio ante los medios de comunicación que un recurso de amparo dure más de cinco años”, detalló a periodistas que cubren la fuente judicial.

Santos señaló que no es una verdadera justicia que se le esté dando a la población, aunque se resuelva conforme a derecho no es justicia.

Mencionó que hay fallos pendientes contra algunos imputados en caso Pandora en el circuito anticorrupción que lleva tres años en la CSJ porque hay un amparo pendiente.

El coordinador de Uferco indicó que tiene derecho a venir a preguntar a que se impulse estos casos de corrupción.

Reveló que hay expedientes en la Sala de lo Constitucional, Sala de lo Penal y Cortes de Apelaciones.

Igualmente, expresó que ha habido algunas resoluciones que han sido cuestionadas, que las respeta, pero que ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía de Enjuiciamientos porque cree que son contrarias a la ley-

“No sé de dónde puede haber persecución política porque lo que estamos haciendo es impulsar expedientes que llevan muchos años de haberse iniciado en la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó. AG