Coordinador de los colectivos de Libre señala que este lunes empieza la lucha a nivel nacional

Tegucigalpa – El coordinador de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, manifestó que este lunes comienza la lucha a nivel nacional.

Para este lunes, el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, convocó a la militancia para manifestarse frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la par del Hospital San Felipe.

“Hoy se enciende la llama de la lucha a nivel nacional donde prácticamente se le está haciendo un boicot al pueblo por parte de estos dos personajes del Consejo Nacional Electoral”, declaró a periodistas.

Comentó que posee información de los representantes de Libre dentro del Consejo Logístico Electoral (CLE) les manifiesta que se está volviendo a revisar las mismas urnas.

Cevallos añadió que varios técnicos están introduciendo urnas con 700 a 800 votos para favorecer al aspirante nacionalista Juan Diego Zelaya y perjudicar al edil capitalino, Jorge Aldana.

Exigió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ); al Fiscal General Johel Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que demuestren a los hondureños de que están hechos para defender la democracia.