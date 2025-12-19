Coordinador de los colectivos de Libre reafirma que protestas continúan, y exige al MP que actúe de oficio por fraude electoral

Tegucigalpa – El coordinador de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, afirmó este viernes que se continuará con las manifestaciones pacíficas hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brinde la declaratoria oficial de los comicios generales.

“Vamos a estar protestando en las calles porque es un derecho que nos permite la Constitución de la República cuando algo en el país no está cuadrando”, dijo Cevallos.

Alegó que los hondureños no escogieron a un candidato presidencial que no es del Partido Nacional, sino que fue una imposición del extranjero.

Cevallos expresó que el presidenciable del Partido Nacional no es digno de representar al pueblo hondureño.

El militante de Libre reafirmó que seguirá luchando, que lo hizo en la administración de Hernández Alvarado.

“Tenemos que hacer la fuerza para que se respete el Estado de derecho… para mí el Ministerio Público tiene que actuar de oficio porque adentro del Consejo Nacional Electoral están planchando votos a favor de Nasry Asfura y cierto candidato a alcalde”, declaró el militante de Libre.

Reprochó que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica por involucrarse con la sociedad civil con los corruptos para dar una persecución al “pueblo”. AG