Coordinador de Libre recrimina inscripción de Jorge Cálix como diputado electo

Tegucigalpa – Ante la inminente inscripción de Jorge Cálix como diputado del Congreso Nacional, el expresidente Manuel Zelaya manifiesto que «es una burla descarada, una ofensa directa a la dignidad del pueblo que llega a las urnas, y una violación frontal a la letra y espíritu de la ley fundamental: la Constitución de la República».

“Ahora pretenden consumar otro golpe electoral declarando electos a diputados a punta de dinero y pactos obscuros (sic), comprando cargos que solo el pueblo puede otorgar con su voto”, señaló.

Por otra parte, negó cualquier información que pretenda vincularlo con la aceptación de un cargo que no ha ganado en las urnas.

“No aceptaré jamás un puesto nacido del fraude o de la compra de voluntades de cúpulas corruptas”, apuntó. IR