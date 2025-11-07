Coordinador de colectivos de Libre afirma que movilización del domingo será financiada con “recursos propios”

Tegucigalpa – El coordinador de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, manifestó que las movilizaciones de los militantes de esta institución política serán con fondos propios.

“Con fondos propios, nosotros no necesitamos dinero, nos movilizábamos siempre con recursos de actividades que hacíamos para podemos organizar”, dijo el dirigente de Libre.

Descartó que ningún diputado de Libre esté financiando las movilizaciones para este domingo, y que es el pueblo quien ayuda con diferentes actividades.

Cevallos aseveró que no quiere que la democracia sea desordenada por personajes corruptos vinculados a actos ilícitos.

Afirmó que todas las estructuras del Partido Libre están listos a nivel nacional para movilizarse a la ciudad de Tegucigalpa para este domingo 9 de noviembre.

El coordinador de los colectivos aseguró que las movilizaciones de los militantes de Libre serán pacíficas, y con derecho a protestar por los audios divulgados del diputado Tomás Zambrano y la consejera Cossette López.

Informó que los militantes de Libre se movilizarán en el casco de la capital hondureña y una parte estará congregada en el complejo de la Villa Olímpica, pero que se requerirá de varios lugares. AG