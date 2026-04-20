Coordinación de Libre debe pedir perdón, dice Pastor que pide abrir espacios a nuevos liderazgos

Tegucigalpa – “El partido tiene la necesidad profunda de revisarse, y creo que quienes son responsables de la derrota que están claramente identificados porque se comportaron de manera abusiva e injusta porque impusieron y concentraron poder, creo que lo mínimo que nos merecemos es precisamente una disculpa por el error cometido y una rectificación”, expresó este lunes el exministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María.

– Calificó como “una traición” al proyecto político que los llevó al poder, refirió con respecto a los alcaldes de Libre que se unieron al Partido Liberal.

– Dijo sentir preocupación por “el inusual silencio” de la máxima dirigencia ante la arremetida que sufren los diputados en el Congreso, así como los militantes despedidos de la gestión pública.

Especificó que el coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, como la subcoordinadora Rixi Moncada, son figuras fundamentales del Partido Libre, pero por parte “de ellos y toda la estructura jerárquica hasta los niveles departamental y municipal, tienen que pedir perdón por los errores cometidos para rectificar el rumbo”.

Dijo que es saludable que el Partido Libre presente a la base una diversidad de opciones o alternativas de cara a los comicios de 2029, y que sea la militancia que a través de un proceso interno justo se garantices condiciones de competencia a los participantes. “Es la única manera que se democratice la dinámica interna del partido, pero además que los que lleguen a competir en las elecciones generales no sean liderazgos impuestos o prefabricados. Es importante respetar el derecho de todos los que aspiran a lo interno del partido”, asistió en entrevista con el espacio radial de HRN que dirige el periodista Nery Arteaga.

El también exprecandidato a la alcaldía sampedrana, señaló que Rixi Moncada tiene todo el derecho y las credenciales para aspirar a la candidatura, sin embargo otros también tienen esa misma prerrogativa, aunque este momento es temprano para perfilar proyectos específicos.

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Reconoció que el Partido Libre vive un momento complejo luego de ostentar el poder con la presidenta Xiomara Castro y en la actualidad a ser oposición tras obtener apenas el 19 % de las preferencias del electorado en los pasados comicios.

“Es natural que ahora atravesemos un momento complejo luego de obtener un lejano tercer lugar en las pasadas elecciones. Es el momento de revisar y rectificar los errores que se cometieron y que nos llevaron a este triste desenlace”, apuntó.

Apuntó que es normal que surjan nuevos liderazgos bajo nacientes movimientos internos para buscar otra vez el poder de la nación.

Cuestionó al nuevo régimen en el poder que –según él– están haciendo lo posible incluso violentando el orden democrático para extinguir las capacidades de Libertad y Refundación.

Pastor de María minimizó el hecho que dos alcaldes de Libre anunciaron su incorporación al Partido Liberal y afirmó que en político siempre lo que se busca es el poder, “si no se tiene la coherencia ni la convicción con ideales o un proyecto es fácil que sucedan este tipo de cosas”.

Remarcó que “los que estamos firmes en las filas del Partido Libertad y Refundación porque queremos proteger los principios fundacionales, la esencia del partido, recuperar su rumbo, nos vamos a mantener aquí en las buenas y en las malas”.

Puntualizó que las imposiciones lo que terminan es creando divisiones y debilitando a un partido que nació como opción en las calles después de los sucesos políticos de 2009. JS