Coordinación de la campaña de Nasralla en EEUU se ponen a disposición de brindar explicaciones sobre cuenta bancaria

Tegucigalpa – El coordinador y tesorero de la campaña del expresidenciable liberal Salvador Nasralla en Estados Unidos, Ronny Frazier y Cristobal Contreras, respectivamente, manifestaron este jueves que están dispuestos a brindar explicaciones sobre la apertura de la cuenta bancaria en EEUU a las autoridades competentes hondureñas.

El coordinador de la campaña de Nasralla en EEUU, Ronny Frazier, comentó que es de los más interesados sobre las investigaciones pertinentes que realiza el Ministerio Público hondureño para esclarecer este hecho.

Contó que sostuvo una conversación telefónica con el expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, en marzo del 2025 en la que le manifestó la anuencia para presentar un informe sobre la apertura de la cuenta bancaria en EEUU.

Asimismo, negó que se recibió siete millones de dólares que fueron apropiados, y que solo recibieron 19 mil dólares de aportaciones de hondureños residentes en EEUU.

Frazier esclareció que no recibió autorización del Partido Liberal, de Salvador Nasralla ni de la diputada Iroshka Elvir para abrir la cuenta bancaria.

“Como Departamento 19 no estamos en los estatutos del Partido Liberal, no fue necesario solicitar o tener autorización de ellos ya que en EEUU se abrió una corporación, mi nombre como principal para identificarse para tener un record”, dijo a la emisora Radio América.

Invitó al presidente del CCEPL, Roberto Contreras, a conocer el informe de rendición de cuentas de la cuenta bancaria si tiene el interés.

Afirmó que la cuenta bancaria y los fondos ya fueron auditados y liquidados.

Frazier relató que recibió una llamada de la institución bancaria donde abrió la cuenta bancaria recibiendo la notificación que un alto funcionario de Honduras solicitaba acceso a la información, y que estuvo de acuerdo a otorgar luz verde para demostrar que no tiene nada que ocultar.

Atribuyó la denuncia al resentimiento político que tiene un pequeño grupo de malos liberales residentes en EEUU tras no ser nombrados por Nasralla como coordinadores generales de la campaña y tener un desacuerdo para que el ingeniero fuera el presidenciable del PL.

“Ellos fueron una cuña en nuestro zapato y en el labor que estábamos realizando”, expresó.

De su parte, el tesorero de la campaña de Nasralla en EEUU, Cristóbal Contreras, dijo que ha analizado con los abogados y que desde el punto de vista jurídico no corresponde demostrar si la cuenta bancaria tiene permiso o no.

“Los estatutos y reglamentos del Partido Liberal no contienen ninguna prohibición expresa sobre cuentas bancarias en el extranjero”, opinó.

Señaló que no se puede alegar una infracción únicamente porque la cuenta bancaria esté en EEUU, y que no puede derivarse una sanción o ilegalidad de una restricción inexistente. AG