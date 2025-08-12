Convocatoria de Iglesias trasciende fronteras; en Texas se marchará por la paz de Honduras

Tegucigalpa – Juan Diego Lacayo, vocero del Movimiento «Por Nuestros Hijos», confirmó que la convocatoria de las iglesias Católica y Evangélica se escuchó extra fronteras y confirmó que este sábado también se marchará por la paz de Honduras en Texas, Estados Unidos.

También dijo que todavía se están confirmando algunas rutas en los departamentos del occidente del país.

Los departamentos han confirmado la participación en la Caminata de Oración por la paz y la democracia, pero todavía se define la ruta, dijo.

No obstante, los hondureños en Texas, Estados Unidos han confirmado que de manera simultánea se caminará por la paz y la democracia de Honduras, acotó.

Honduras, un país altamente polarizado por la disputa del poder y por sendos actos de corrupción, se sumerge cada día en una crisis que divide a la población, por lo que, tanto las iglesias Evangélica y Católica han unido fuerzas en un hito histórico y han convocado a los fieles cristianos a marchar el 16 de agosto en caminatas que se desarrollarán de forma simultánea en todo el territorio nacional.

La convocatoria, anunciada el 18 de julio de 2025, representa un hito sin precedentes en Honduras, donde la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica han decidido aunar esfuerzos para promover un mensaje de esperanza y reconciliación.

La caminata, que se realizará simultáneamente en varias ciudades del país, incluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula, está diseñada como un acto espiritual, no proselitista.

En el caso de la Iglesia Evangélica ya confirmó la participación de la feligresía en los 18 departamentos y 40 municipios del país.

En Tegucigalpa, capital del país se caminará desde la plaza las banderas frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hasta el Estadio Nacional José de la Paz Herrera. (RO)