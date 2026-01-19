Convocatoria a sesión del CNE de Vaquero para el 21 de enero no debe generar incertidumbre: presidente del CAH

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, exhortó que la convocatoria del ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, para instalar junta directiva provisional del Congreso Nacional el 21 de enero no debe generar incertidumbre.

“No nos tiene que generar incertidumbre, tiene que cumplir los diputados con su deber, lo que se centra ahora es en la instalación de la junta directiva provisional”, dijo el profesional del derecho.

(LEER): Ministro de Gobernación convoca a diputados electos para elegir junta directiva provisional del CN

Solórzano comentó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que el ministro de Gobernación debe de asistir a la sesión legislativa del 21 de enero, de lo contrario, es un incumplimiento de carácter legal.

Sobre la convocatoria de Vaquero, el presidente del CAH consideró que cita algo que no tiene la intención de generar nulidades.

En la convocatoria del ministro de Gobernación cita los artículos 14 y 16 del Decreto Legislativo #24, pero que muchos diputados opositores señalaron que fueron derogadas en 2014.

(LEER): Diputada nacionalista dice a ministro Vaquero que convocatoria para elegir junta provisional carece de vigencia y validez legal

En ese sentido, Solórzano subrayó que la única función de los diputados para el 21 de enero es estar presentes en la sesión y elegir una junta directiva provisional.

Comentó que a partir del 21 de enero, los diputados tienen 48 horas para hacer cabildeos para definir la junta directiva del Congreso Nacional en propiedad. AG